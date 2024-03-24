В России объявлен национальный траур после трагедии в Crocus City Hall

В России воскресенье объявлен день национального траура после пятничной бойни в концертном зале на окраине Москвы, самой кровавой атаки в Европе, ответственность за которую взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ), сообщает AFP со ссылкой на Agerpres.