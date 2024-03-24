В России объявлен национальный траур после трагедии в Crocus City Hall

В России воскресенье объявлен день национального траура после пятничной бойни в концертном зале на окраине Москвы, самой кровавой атаки в Европе, ответственность за которую взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ), сообщает AFP со ссылкой на Agerpres.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии