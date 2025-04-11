Рикошет по России: Трамп и Европа втянулись в торговую войну. Штаты будут бить ЕС крепко, методично, но нам тоже достанется

Нефть на мировых рынках уже резко пошла вниз Михаил Зубов На фото: президент США Дональд Трамп на мероприятии «День освобождения», во время которого он объявил о введении новых взаимных пошлин в отношении торговых партнеров США, в том числе тарифов в размере 34% на импорт из Китая и 20% на импорт из Евросоюза (Фото: AP Photo/TASS) Материал комментируют: Константин Смирнов Европейская комиссия 7 апреля обсудит ответные меры против пошлин президента США Трампа.