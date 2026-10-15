Информация АТОР Новый тренд у молодежи – круизы в Южную Корею в сезоне 2026/2027 Морские круизы по Азии с посещением Южной Кореи выходят на пик популярности, особенно у молодежи или родителей, которые отправляются в круиз с детьми-подростками.
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