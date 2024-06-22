Транспортные ограничения введены в Москве в связи со спортивными мероприятиями и строительством

Сегодня стало известно о ряде изменений в организации дорожного движения в Москве. Так, 22 июня с 7:30 до 16:00 будет ограничено движение на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники.
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