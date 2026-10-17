The delegations of Finland, Denmark, Sweden, Norway, Lithuania, Latvia and Estonia left the meeting room of the International Monetary Fund (IMF) in Bangkok when Russian Finance Minister Anton Siluanov began a speech in Russian.
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