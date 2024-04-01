Началась эксплуатация второго энергоблока ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае

Иллюстрация: Пресс-служба администрации Краснодарского края Компания «Технопромэкспорт» Госкорпорации Ростех успешно аттестовала и приступила к эксплуатации второго энергоблока ТЭС «Ударная» мощностью 228 МВт.
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