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Что означает каждый день Масленицы: когда идти к теще на блины и просить прощения у соседа

Что означает каждый день Масленицы: когда идти к теще на блины и просить прощения у соседа

Масленичная неделя в этом году будет продолжаться с 28 февраля по 6 марта. В народе с давних времен Масленицу любили, ждали, называли ее "честнАя", "широкая", "разгульная".

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