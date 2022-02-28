Что означает каждый день Масленицы: когда идти к теще на блины и просить прощения у соседа

Масленичная неделя в этом году будет продолжаться с 28 февраля по 6 марта. В народе с давних времен Масленицу любили, ждали, называли ее "честнАя", "широкая", "разгульная".
Популярные статьи
- «Мало им трупов». Петербуржцы провели на Пискаревском кладбище антивоенные пикеты
- Петербургское «Яблоко» анонсировало акцию памяти Немцова и подало заявку на антивоенный митинг. Обновлено
- В России заблокировали сайты New Times, «Настоящего времени», «Крым.Реалий», «Украинской правды», «Интерфакс.Украины», «Корреспондента» и «Гордона»
Свежие комментарии