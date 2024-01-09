Житель Киргизии пытался «свернуть шею» маленькой девочке в Москве

В неадекватном состоянии он набросился на ребёнка в магазине.фото: t.me/gumvdso--> В Москве житель Киргизии набросился в магазине на шестилетнюю девочку и угрожал «свернуть ей шею», сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.
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