Житель Киргизии пытался «свернуть шею» маленькой девочке в Москве

В неадекватном состоянии он набросился на ребёнка в магазине.фото: t.me/gumvdso--> В Москве житель Киргизии набросился в магазине на шестилетнюю девочку и угрожал «свернуть ей шею», сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.