Международный конкурс дизайнеров одежды прошёл в Новосибирске

Дизайнеры из разных стран показали сибирякам образы на все случаи жизни. Традиционный модный показ прошёл в столице СибириВ Новосибирске состоялся XXIX Международный конкурс дизайнеров одежды "Сибирский кутюрье".
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