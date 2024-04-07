Нацпроект помог красноярскому производителю хлеба улучшить показатели на треть

КРАСНОЯРСК, 7 апреля, ФедералПресс. Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» ООО «Ярхлеб» из Красноярска смогло ускорить процессы на пилотном участке на 31 % и повысить выработку на 28 %.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии