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ФедералПресс

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Нацпроект помог красноярскому производителю хлеба улучшить показатели на треть

Нацпроект помог красноярскому производителю хлеба улучшить показатели на треть

КРАСНОЯРСК, 7 апреля, ФедералПресс. Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» ООО «Ярхлеб» из Красноярска смогло ускорить процессы на пилотном участке на 31 % и повысить выработку на 28 %.

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