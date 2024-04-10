Агент СБУ, готовившая теракт против российских военных, задержана в новом регионе РФ (ВИДЕО)

В Запорожской области задержана агент СБУ, готовившая теракт в отношении российских военных. В Управлении ФСБ России по Запорожской области рассказали, что жительница региона содействовала преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих.
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