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Агент СБУ, готовившая теракт против российских военных, задержана в новом регионе РФ (ВИДЕО)

Агент СБУ, готовившая теракт против российских военных, задержана в новом регионе РФ (ВИДЕО)

В Запорожской области задержана агент СБУ, готовившая теракт в отношении российских военных. В Управлении ФСБ России по Запорожской области рассказали, что жительница региона содействовала преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих.

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Комментарии
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Вик Норд
В овражек,и на шейку наступить случайно...
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17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Сцука......😡😡😡
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16 час.
ИП
Игорь Петров
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16 час.

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