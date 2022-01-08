Истории нескольких одержимых

Подпишись на канал, мы стараемся и развиваемся для тебя.Одержимость - согласно представлениям некоторых религий (в том числе христианства), это состояние, в котором человек подчинён одному или нескольким духам, богам, демонам, бесам или дьяволу.
Подпишись на канал, мы стараемся и развиваемся для тебя.Одержимость - согласно представлениям некоторых религий (в том числе христианства), это состояние, в котором человек подчинён одному или нескольким духам, богам, демонам, бесам или дьяволу.
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