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В Курской области саперы спасли электроподстанцию от подрыва

В Курской области саперы спасли электроподстанцию от подрыва

В Беловском районе Курской области неизвестные пытались повредить электростанцию. Представители экстренных служб сообщили, что неопознанные лица попытались устроить взрыв на электроподстанции филиала «Курскэнерго».

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