Уравнение силы: диалог Путина и Трампа вынуждает Запад менять позиции по Украине

Тема ударов американским дальнобойным оружием по территории России не затрагивалась во время телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, несмотря на обстоятельное обсуждение украинского вопроса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии