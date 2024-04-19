Полиция не поверила мужчине, «нашедшему» на берегу реки 261 кг воблы

В Астраханской области находка рыбаком крупного «улова» воблы вызвала подозрения у полиции. В Володарском районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль LADA под управлением местного жителя, ранее судимого, 1994 года рождения.
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