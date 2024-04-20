Кузнецов стал автором первой шайбы в плей-офф НХЛ сезона-2023/24

Автором первой шайбы в плей-офф НХЛ нынешнего сезона стал россиянин. В эти минуты в Роли (штат Северная Каролина, США) идет первый матч четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».