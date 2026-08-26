Расчёт РСЗО БМ-21 «Град» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России рассказали, что операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили опорный пункт ВСУ, оборудованный в лесополосе Запорожской области.
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