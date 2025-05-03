Bild: глава МВД Германии хотела ускорить признания АдГ правоэкстремистской

Признание партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на всей территории страны было инициировано без полноценной внутренней проверки в МВД, 3 мая сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах и блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).