На развитие культуры направят 3,6 трлн рублей в ближайшие три года

На мероприятия в сфере культуры направят 3,6 триллиона рублей из бюджетов всех уровней в ближайшие три года, сказала глава департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светлана Гашкина на заседании Комитета Госдумы по культуре.