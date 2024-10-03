На развитие культуры направят 3,6 трлн рублей в ближайшие три года

На мероприятия в сфере культуры направят 3,6 триллиона рублей из бюджетов всех уровней в ближайшие три года, сказала глава департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Светлана Гашкина на заседании Комитета Госдумы по культуре.
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