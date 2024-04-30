Урал получит дополнительные 680 млн на догазификацию

Свердловская область получит порядка 680 миллионов рублей на программу догазификации. Договоренность об этом достигнута с представителями «Газпрома» в ходе рабочей поездки министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.
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