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Урал получит дополнительные 680 млн на догазификацию

Урал получит дополнительные 680 млн на догазификацию

Свердловская область получит порядка 680 миллионов рублей на программу догазификации. Договоренность об этом достигнута с представителями «Газпрома» в ходе рабочей поездки министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

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