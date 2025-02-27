Декан Виноградов: ряду пенсионеров в марте выплатят пенсию меньшего размера

В марте 2025 года некоторые категории пенсионеров получат меньшие выплаты по сравнению с февралем. Это связано с тем, что в начале года прошла индексация пенсий, пояснил агентству Прайм декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.