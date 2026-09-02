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"Осталось только её канонизировать". В сети обсуждают, как сериал "Чудо" с Идой Галич изменил публичный имидж Елены Блиновской

"Осталось только её канонизировать". В сети обсуждают, как сериал "Чудо" с Идой Галич изменил публичный имидж Елены Блиновской

В сети обсуждают, как сериал "Чудо", главную роль в котором сыграла Ида Галич, поменял отношение людей к осужденной за легализацию денежных средств автору марафона по исполнению желаний Елены Блиновской.

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