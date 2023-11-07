В России хотят ввести постоянный контроль за состоянием домов

Скриншот видео В России могут ввести постоянный контроль за состоянием домов. Как выяснили "Известия", в законопроект о техобслуживании, над которым сейчас работают в Госдуме, хотят включить регулярный осмотр жилья.
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