Мать нарцисс: признаки и последствия

Мать нарцисс — это женщина, выстраивающая отношения с ребёнком на чувстве власти и превосходства. Не позволяет отделиться, проявить независимость и пойти по пути самоактуализации, тем самым формирует в нём беспомощность, незрелость, инфантилизм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии