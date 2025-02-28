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Ребенок на тюбинге сбил коляску с младенцем в Екатеринбурге

Ребенок на тюбинге сбил коляску с младенцем в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел инцидент, в результате которого пострадал трехмесячный ребенок. В Преображенском парке подросток, катившийся на тюбинге, на высокой скорости врезался в коляску, где находился младенец, передает Е1.

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