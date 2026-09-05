Пьяная пальба бородачей из окна в Одинцово 1 сентября напугала жителей

1 сентября в подмосковном Одинцово группа приезжих открыла стрельбу из окна жилого дома. Инцидент вызвал волну обсуждений и стал поводом для новых предложений по ужесточению миграционного законодательства.
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