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Пронедра

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Пьяная пальба бородачей из окна в Одинцово 1 сентября напугала жителей

Пьяная пальба бородачей из окна в Одинцово 1 сентября напугала жителей

1 сентября в подмосковном Одинцово группа приезжих открыла стрельбу из окна жилого дома. Инцидент вызвал волну обсуждений и стал поводом для новых предложений по ужесточению миграционного законодательства.

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