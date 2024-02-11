Не стоит судить про США ориентируясь лишь на их президента. Я вообще не исключаю, что это часть их плана по усыплению бдительности других.
Зачем соседи "переставили мебель" или хитрая комбинация США.
Комментарии
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Галина Смирнова
Печёт бородёнку Турецкое солнце, Шасси самолёта Искрит издаля... Поручик Зеленский, А может, вернёмся? Зачем вам, поручик, Чужая земля?! :-)
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15 час.
Наталья Эрнст
👍👌
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14 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Мечтатели 😇😉. Не быть За более у власти. Свои же бандеровцы достанут его и там и грохнут..
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14 час.
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