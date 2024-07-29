В Карелии нашли четырех пропавших после размытия перемычки на Беломорканале

В Карелии нашли двоих взрослых и двоих детей, пропавших при ЧП на Беломорканале © ГУ МЧС России по Республике Карелия Силы МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии.
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