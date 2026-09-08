"Купер Бизнес": в брянских ресторанах россиян втрое больше кормят мясом, чем по стране

Рестораны в разных городах России отличаются популярными продуктами в меню. Брянск выделяется самым высоким спросом на мясную продукцию: ее доля в закупках достигает 17% — почти в три раза выше среднего показателя по России (6%).
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