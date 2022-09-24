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Через царапину: в России снизилась смертность от заражения крови

Через царапину: в России снизилась смертность от заражения крови

Российским врачам удалось снизить смертность от сепсиса до 29%. Раньше от заражения крови умирала почти половина госпитализированных тяжелых пациентов — 45%, сообщили на форуме к Всемирному дню борьбы с сепсисом, прошедшем в Санкт-Петербурге.

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