Через царапину: в России снизилась смертность от заражения крови

Российским врачам удалось снизить смертность от сепсиса до 29%. Раньше от заражения крови умирала почти половина госпитализированных тяжелых пациентов — 45%, сообщили на форуме к Всемирному дню борьбы с сепсисом, прошедшем в Санкт-Петербурге.