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proavto21

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Toyota bZ7: китайский электромобиль, который оказался больше и доступнее Camry

Toyota bZ7: китайский электромобиль, который оказался больше и доступнее Camry

Когда впервые видишь Toyota bZ7, возникает лёгкое ощущение диссонанса. Вроде бы перед тобой привычный японский седан, но чем дольше всматриваешься в пропорции, тем сложнее избавиться от мысли, что машина вышла за рамки привычного класса.

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