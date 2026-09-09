Toyota bZ7: китайский электромобиль, который оказался больше и доступнее Camry

Когда впервые видишь Toyota bZ7, возникает лёгкое ощущение диссонанса. Вроде бы перед тобой привычный японский седан, но чем дольше всматриваешься в пропорции, тем сложнее избавиться от мысли, что машина вышла за рамки привычного класса.