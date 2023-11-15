Американец решил сделать из старого круизного лайнера музей и дом

Американский предприниматель Крис Уилсон, изучая объявления о купле-продаже всего что угодно на популярной в США интернет-доске объявлений, наткнулся на сообщение о продаже старого круизного лайнера водоизмещением 2496 тонн.
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