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Минувшей ночью ВС РФ «окончательно добили» меткомбинат «Запорожсталь»

Минувшей ночью ВС РФ «окончательно добили» меткомбинат «Запорожсталь»

Российская армия серией ударов останавливает работу предприятий целой отрасли Украины. Речь идет о металлообработке, а следом и горнодобыче.

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