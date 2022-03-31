Водители военной базы ЮВО в Армении повысили навыки экстремального вождения в горах

Особенностью занятий по экстремальному вождению являлось совершение учебных маршей в условиях плохой видимости и в ночное время суток с применением приборов ночного видения.
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