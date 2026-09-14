Пресс-конференция в Новосибирске обсудит газификацию региона

14 сентября в Новосибирске состоится пресс-конференция, на которой министр ЖКХ и энергетики Евгений Назаров и директор "Газпром газораспределение Сибирь" Евгений Григоренко обсудят газификацию и догазификацию региона к 2026 году.
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