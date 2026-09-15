Telegram-канал Baza сообщил о разрушении модульных домов в России

Telegram-канал Baza сообщил, что модульные дома, набравшие популярность среди русских, начали разрушаться спустя три года после постройки.
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