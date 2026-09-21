С какого возраста мужчинам закрыт выезд? Адвокат Жанна Грушко отвечает

Кому нельзя выезжать за границу? Какие отсрочки не дают права на выезд? Что будет, если у мужчины есть второе гражданство? И распространяются ли ограничения на женщин? Адвокат Жанна Грушко в эфире ответила на вопросы зрителей и читателей.