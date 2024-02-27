РЭО и индийская компания договорились о создании предприятия по переработке упаковки в России

Российский экологический оператор и индийская компания UFLEX LIMITED заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое включает в себя проект по созданию предприятия по переработке упаковки.
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