Задают повестку: как на Украине пройдет новый этап мобилизации

На Украине собираются ужесточить правила мобилизации. В Верховной раде готовят закон, согласно которому сотрудники военкоматов смогут самостоятельно вручать призывникам повестки, сейчас они должны это делать вместе с полицейскими.
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