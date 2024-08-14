В Бийске 20-летнему парню грозит "пожизненное" за госизмену в пользу Украины. Видео

Молодого человека отправили под стражу В Алтайском крае задержали жителя, действовавшего в интересах украинского вооруженного формирования, признанного террористическим и запрещенного на территории России, сообщает региональная ФСБ.
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