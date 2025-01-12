Baza: болельщик купил билеты на матч ХК СКА на места, которых не существует

В Санкт-Петербурге мужчина купил два билеты на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА на матч против подмосковного "Витязя", но оказалось, что места, которые были указаны в билетах, не существует, передает Telegram-канал Baza.