В Москве рассказали о развитии "Академии инноваторов"

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Больше 31 тысячи предпринимателей присоединились к экосистеме столичной "Академии инноваторов" с момента ее перезапуска в июле 2023 года, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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