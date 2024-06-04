Включение Китаем отдельных компаний в список неблагонадежных субъектов направлено на защиту национального суверенитета -- эксперт

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- Недавнее включение трех американских компаний в китайский список неблагонадежных субъектов является наглядным примером непоколебимой решимости правительства Китая защищать национальный суверенитет и интересы безопасности.
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