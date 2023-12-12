"Нажатием одной кнопки": Матвиенко заявила о недопустимых поправках к Конституции

Председатель Совета Федерации рассказала о подходе к правке Конституции.Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, рассказала о том, каким должен быть подход к внесению поправок в Конституцию России.
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