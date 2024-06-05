13 мастер-классов “Ручками” пройдут в Доме молодёжи, 0+ 🗓 Открытие 6 июня, 15:00 📍 Навагинская, 9 📍 Вход свободный 🏢 Интересный Сочи.
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13 мастер-классов “Ручками” пройдут в Доме молодёжи, 0+ 🗓 Открытие 6 июня, 15:00 📍 Навагинская, 9 📍 Вход свободный 🏢 Интересный Сочи.