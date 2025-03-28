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Мошенники придумали новую схему для похищения денег у пенсионеров

Мошенники придумали новую схему для похищения денег у пенсионеров

Телефонные мошенники начали похищать денежные средства пенсионеров под видом работников Пенсионного фонда, которые убеждают их перевести накопления якобы на безопасный счет для задержания злоумышленников, взломавших или блокировавших их аккаунт на «Госуслугах».

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