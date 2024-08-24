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Культуромания

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В списке рекомендованной литературы для школьников вместо Оруэлла и Хаксли внесли книгу метрополита Шевкунова

В списке рекомендованной литературы для школьников вместо Оруэлла и Хаксли внесли книгу метрополита Шевкунова

В РФ изменился список рекомендованной литературы для сдачи ЕГЭ по русскому языку и литературе. Под запретом оказались произведения советских писателей Варлама Шаламова, Георгия Владимова, Василия Аксёнова, а также Виктора Пелевина, Тимура Кибирова, Дмитрия Пригова, Ксении Драгунской, Владимира Маканина, Евгения Гришковца, Ольги Седаковой.

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