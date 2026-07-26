БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Русские не виноваты: Volkswagen подаёт сигнал SOS

Русские не виноваты: Volkswagen подаёт сигнал SOS

Подарки от руководства Заголовок статьи можно было переименовать в «Германия подает сигнал SOS», но пока это преждевременный посыл.

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Комментарии
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Maxim
Детройт добили японские а/м, история повторяется..
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1 м.
Вадим Лебедев
Если ВАЗ не перестанет копировать устаревшее и не ходовое - его добьёт китайский автопром...
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1 м.