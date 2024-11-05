Порядок создания пунктов временного содержания бродячих животных утвердили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов постановил утвердить Порядок создания и организации деятельности пунктов временного содержания животных без владельцев на территории УР, а также проведения в них мероприятий.
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