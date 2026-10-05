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Евгений Наумов досрочно покинул пост главы Краснодара

Евгений Наумов досрочно покинул пост главы Краснодара

После отставки Наумова обязанности главы Краснодара временно исполняет первый зам мэра Дмитрий Васильев.

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